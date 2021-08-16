Певица Марина Абросимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, пройдёт реабилитацию в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

В медицинском учреждении исполнительница пробудет 21 день: врачи будут заниматься с ней дыхательной гимнастикой и другими полезными для восстановления организма упражнениями. МакSим совсем недавно выписалась из больницы и вернулась домой, чтобы провести время с дочками. Около месяца назад из-за осложнений, вызванных коронавирусом, певицу ввели в состояние искусственной комы, из которого она вышла совсем недавно.

Здоровью МакSим ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы, при этом некоторые врачи сомневаются в том, что Марина сможет петь как раньше.

Ранее в Сети появилось видео выписки МакSим из больницы, на котором видно, как девушку везут на инвалидной коляске в сторону чёрного джипа.