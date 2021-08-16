Певица Марина Абросимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, пройдёт реабилитацию в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
В медицинском учреждении исполнительница
Здоровью МакSим ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы, при этом некоторые врачи сомневаются в том, что Марина сможет петь как раньше.
Ранее в Сети появилось видео выписки МакSим из больницы, на котором видно, как девушку везут на инвалидной коляске в сторону чёрного джипа.