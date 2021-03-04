16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Максим Галкин показал в TikTok , как он умеет падать в сугробы

10:06, 05 марта 2021 12
Фото: Кадр из видео/maxgalkinru/tiktok.com

Шоумен, юморист и муж примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Максим Галкин продолжает активно развивать свои аккаунты в социальных сетях. В частности, артист основательно взялся за TikTok. За последнее время на этой платформе он выложил два видео, на которых он падает в сугробы.

На первом ролике юморист снялся с нарочито флегматичным лицом. На видео Галкин в разных позах, но с одинаковой выразительностью то боком, то спиной падает в кучи снега.

Когда сугробы по самый мозг, — подписал комик.

Аудиодорожкой ко второму ролику стала одна из известнейших композиций певца Джорджа Майкла Careless Whisper. На видео артист в домашнем белом халате бежит по двору и с разбега ныряет в сугроб.

Люблю кофе со льдом, — написал 44-летний блогер.

Как ранее передавал NEWS.ru, Алла Пугачёва оставила нежный комментарий в Instagram своего супруга Максима Галкина, который спросил подписчиков о том, какое из четырёх его фото с последней фотосессии лучше.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео