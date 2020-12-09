Максим Фадеев раскритиковал «Песню года»

https://static.news.ru/photo/0a28f30c-3a1f-11eb-91a3-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев одной из своих поклонниц написал, что лучше в цирк сходить, чем петь на «Песне года». Таким образом он ответил на вопрос, почему так редко появляется на ТВ.

Под одним из его постов в Instagram подписчица сделала Фадееву комплимент, заявив, что он прекрасно поёт и является её кумиром. Также она спросила, почему он так редко выступает на телевидении.

Где петь? На «Песне года?» Лучше в цирк сходить, там не так грустно! Это невыносимо смотреть, не говоря уже об участии. Поэтому я лучше не буду нигде, чем там, — ответил ей Фадеев.

С одним из идейных вдохновителей музыкального фестиваля Игорем Крутым Фадеев не общается уже более пяти лет. Поводом стал скандал после попытки запустить совместную радиостанцию.

Как писал NEWS.ru, зрители активно комментируют имидж звёзд, выступивших на «Песне года». Людей больше возмущает даже не внешний вид, а то, что на протяжении 30 лет на шоу выступают одни и те же лица. «Какие все старые стали», — приходят к выводу зрители, уточняя, что только Ротару выглядит «молодцом». Но и певице досталось о её словах против России при президенте Порошенко на Украине.