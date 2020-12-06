Зрители пришли в ужас от внешнего вида артистов на «Песне года»

https://static.news.ru/photo/36475304-3815-11eb-9cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зрители активно комментируют имидж звёзд, выступивших на «Песне года». Людей больше возмущает даже не внешний вид, а то, что на протяжении 30 лет на шоу выступают одни и те же лица.

«Какие все старые стали», приходят к выводу зрители, уточняя, то только Ротару выглядит «молодцом». Но и певице досталось о её словах против России при президенте Порошенко на Украине.

«Чего она припёрлась сюда? Денежку заработать. Заработает у нас денег и отдаст на войну. У нас очень много молодых талантов. А эти пенсионеры всё лезут и лезут», пишут пользователи в комментариях на странице проекта в Instagram.

«Очередной раз собралась одна пенсия. Разве у нас нет больше достойных молодых артистов?», «Леонтьев всё в сетке», «Вы с Софией Ротару как будто в холодильнике хранитесь», недовольны подписчики. «Одни те же лица каждый год. Пипец, надоели», возмущаются зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал. что организаторы ежегодного концерта «Песня года» не стали комментировать информацию о том, что мероприятие якобы прошло с нарушением мер предосторожности, введённых в России из-за пандемии коронавируса.