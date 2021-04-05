Макаров рассказал, что осталось за кадром шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/628381a8-9667-11eb-b5aa-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: vk.com/ntvmaska

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что не вошло в показ последнего выпуска популярного проекта. По словам ведущего, во время голосования в жюри бушевали такие эмоции, что у съёмочной группы до последнего момента не было уверенности, кто же покинет шоу.

Если Киркоров, повторяя «я не подкаблучник, я не подкаблучник», практически сразу решил разоблачить любимицу своей дочери — Единорожку, то с Родригезом всё обстояло сложнее. Музыкант не только внял решению Валерии, которая заявила, что женщин на проекте становится всё меньше, а они «чудесные и прекрасные», но и действительно колебался в собственном выборе.

Не всё показали в эфире. Вы не представляете, как долго делал выбор Тимур Родригез! Это было, мне кажется, минут десять, потому что ему было невероятно сложно определить — либо Единорог, либо Белый Орёл, — рассказал Макаров на своей странице в Instagram.

Выпуск, по мнению Макарова, получился очень смешным и весёлым, с чем согласились все зрители проекта. «Даже со всем множеством рекламы шоу пролетает на одном дыхании. А какое жюри! А какие вкусные и сногсшибательные номера!», «Всё правильно сделал Родригез. Ему всегда нужно давать голосовать последним, он честный, говорит по сути», «Заяц бесподобен, заставить меня танцевать мало кто может! А если там реально Батрутдинов, это будет просто мегатролль этого сезона», «По маской плюшевого пледа — это что-то! Обожаю Зайца», пишут в комментариях поклонники проекта.

Макаров признался, что ему жаль Дубцову, которой за последнюю неделю пришлось пережить настоящую травлю. И упрекали певицу за то, что она осталась в шоу только из-за дочери Киркорова, совершенно незаслуженно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники шоу «Маска» приходят в себя после выходок Зайца и даже просят перенести показ на субботу, чтобы отойти от впечатлений. В последнем выпуске программы герой в костюме Зайца сыпал шутками, подкалывал жюри, а после выдал такой музыкальный номер, что просто заставил зрителей плакать от смеха.