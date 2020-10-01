Любовницу Тарзана затравили фанаты Наташи Королёвой

https://static.news.ru/photo/0d873c44-040e-11eb-b18b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которую в СМИ называют любовницей супруга Натальи Королёвой стриптизёра Сергея «Тарзана» Глушко, пожаловалась на угрозы и гневные сообщения от поклонников пары. Девушку затравили, из-за чего ей пришлось уехать в родной Новороссийск.

Анастасия назвала людей, которые издеваются над ней из-за связи с Тарзаном, «душевными и моральными инвалидами».

То, что мне пишут, бросают вслед — чересчур. Мне просто не дают прохода. Я не могу спокойно выйти из дома, просто чтобы сходить в магазин, потому что везде меня поджидают, кидают проклятия, разве что волосы не выдёргивают. Думала, уеду домой, успокою свои нервы, мамины. Её тоже уже одолели, приезжают фотографировать родительский дом, вечные расспросы, как и что, — цитирует Анастасию «СтарХит».

Актриса посетовала на то, что Королёва в этой истории, по мнению общественности, стала «настоящей мученицей», а Тарзан, которого она по-настоящему любила, бездействует.

Давайте распнём меня на позорном столбе, а госпожу Порывай — в лик святых. Я не понимаю, что делает Серёжа. Ты с ума сошёл? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? — возмущается Шульженко.

Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.

Как писал NEWS.ru, ранее Глушко опубликовал в своём Instagram странное послание, которое было адресовано певцу Стасу Костюшкину. При этом танцор намекнул, что музыкант его поддержал в трудный момент.