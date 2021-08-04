Любовница Мамаева заявила, что не хочет «хайпить» на ссоре с Аланой

Новая избранница футболиста Павла Мамаева блогер Надежда Санько заявила, что не хочет «хайпить» на ссоре со своей бывшей подругой, экс-женой её возлюбленного, Аланой Мамаевой. Своё мнение она высказала Teleprogramma.pro.

Я не даю никаких комментариев, потому что мне ситуация с Аланой неинтересна. Нет желания хайпить и развивать эту тему. Мы с Пашей просто живём, и нам не нужно это всё. Я отказываю всем, чтобы не давать человеку почву для дальнейших рассуждений, — подчеркнула Санько.

В апреле этого года Павел и Алана Мамаевы официально расторгли брак, просуществовавший восемь лет и подаривший экс-супругам дочь Алису. Изначально пара хотела разойтись мирно, но потом Мамаева уличила экс-супруга в нескольких изменах и пожаловалась на маленькие, по её словам, алименты: спортсмен выделял на ребёнка 12 тысяч рублей, а позже 30 тысяч рублей в месяц. Недавно скандал разгорелся с новой силой, когда выяснилось, что новой избранницей Мамаева стала бывшая подруга Аланы, блогер Надежда Санько.

Ранее Санько раскрыла подробности отношений Мамаевой с бывшим мужем, в свою очередь, Алана не осталась в стороне и обвинила бывшую подругу в меркантильности, а экс-супруга — в трусости.