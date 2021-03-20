Любовница Ефремова судится с хозяйкой квартиры, где встречалась с актёром

https://static.news.ru/photo/15117ec0-8a5a-11eb-976d-96000091f725_660.jpg Фото: rizii_chelovek/instagam.com

Любовница актёра Михаила Ефремова — 37-летняя Дарья Белоусова — судится за 300 тысяч рублей с хозяйкой квартиры, в которой встречалась с артистом. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как выяснилось, именно в эту квартиру въехал Ефремов после смертельного ДТП, за которое сейчас отбывает срок в колонии. Хозяйка жилья Анна Захерман, узнав об этом, выставила Белоусову за порог. При этом любовница Ефремова, как она уверяет, внесла предоплату, которую сейчас хочет вернуть, сообщает Teleprogramma.pro.

Отмечается, что квартира обходилась в 60 тысяч рублей ежемесячно и платил за неё Ефремов. Захерман заявила, что пара оставила после себя в её жилье самый настоящий погром: был сломан унитаз, прожжён ковёр, пропал пылесос и перестала работать бытовая техника.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади Москвы. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Актёр отбывает наказание в белгородской колонии.

Ранее стало известно, что Ефремова выдвинули на премию «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана» за его работу в фильме режиссёра Андрея Смирнова «Француз», передавал NEWS.ru.