Любовь Успенская рассказала, зачем смотрит «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/885d276e-9445-11ea-9607-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская призналась, что смотрит телепроект «Дом-2». По словам звезды, эта программа не только её успокаивает и отвлекает от проблем, но и помогает понять современную молодёжь.

Сейчас настало совсем другое время. Мне интересно смотреть эту программу, потому что хочу понять современную молодёжь. Ребята строят отношения по своим правилам и понятиям. В моё время, конечно, было все иначе, — написала артистка в Instagram.

По словам Успенской, сейчас женщины воюют за мужчин, а раньше такого не было. Но при этом ей интересно наблюдать за современным обществом, потому что у неё у самой есть дочка, которой предстоит построить свою семью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская нашла новый способ заработка во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Звонок в день рождения и заранее записанный ролик обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.