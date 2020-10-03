«Лучший мой подарочек»: Брежнева поделилась редким фото с Меладзе

https://static.news.ru/photo/ddaa3e5c-0572-11eb-b2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ververa

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева несколько лет назад удалила все совместные кадры с мужем, продюсером Константином Меладзе, чем вызвала слухи о проблемах в их семье. Впервые за долгое время Вера пообщалась с поклонниками и даже показала им снимки с Константином, которые ещё нигде не выкладывала.

На одном из фото Брежнева в футболке и широких чёрных брюках держит Меладзе за воротник рубашки за кулисами одного из проектов. Таким образом певица ответила на вопрос поклонников «А где Константин?». Брежнева подписала кадр: «Всегда в моём сердце».

Потом поклонники спросили, какой самый запоминающийся подарок сделал ей муж.

Лучший мой подарочек — это он, — заверила артистка поклонников в сторис Instagram.

После того как весь карантин Брежнева не покидала особняк и делилась с поклонниками трогательными видео с супругом, Вера на некоторое время отправилась в Киев, а сейчас улетела в Италию работать. Оттуда певица публикует фото, на которых предстаёт в разных образах и, как отмечают фанаты, прекрасно выглядит.

Несмотря на то что в звёздной тусовке начали ходить слухи о том, что продюсер и композитор увлёкся молоденькой солисткой «ВИА Гра», Брежнева, общаясь с подписчиками, развеяла эти слухи и рассказала, что провела отпуск с возлюбленным и младшей дочкой от прошлых отношений Сарой.

Как писал NEWS.ru, ранее Филипп Киркоров и Вера Брежнева выступили на свадьбе внучки олигарха в Челябинске.