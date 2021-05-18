«Они были готовы на всё»: Лоза поддержал Меладзе в скандале о харассменте

https://static.news.ru/photo/9085965c-b7e8-11eb-9be9-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: vk.com/nomoiplot

Композитор Юрий Лоза отреагировал на нашумевшую ситуацию с обвинениями в адрес продюсера Константина Меладзе в домогательствах со стороны его бывших подопечных и заступился за коллегу. Певец отметил, что сейчас публика любит обсуждать «всякую ерунду». При этом все должны понимать, что девушки сами шли к звезде. Многие из них были готовы на всё.

Лоза заявил, что на месте Меладзе не обращал бы на подобные подозрения внимания, передаёт РЕН ТВ.

У них что там у всех, одно место зачесалось, к которому прикоснулся Меладзе, спустя столько лет? <...> Эти девушки пришли в хиджабах туда? Они пришли и разделись сами, они были готовы на всё, чтобы попасть к Меладзе. Я видел этот отбор. Одна девушка даже отказалась выйти замуж, чтобы попасть в группу, — заявил Лоза.

Накануне украинская певица Оля Полякова обвинила композитора и продюсера Константина Меладзе в домогательствах, поддержав свою коллегу по сцене Ани Лорак. Соответствующее заявление размещено в Instagram артистки. В своём видео Полякова, в частности, заявила, что верит Ани Лорак и считает, что та говорит абсолютную правду.

Кроме того, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала о приставаниях продюсера Константина Меладзе. Певица попала в группу, когда ей было 23 года. Изначально всё шло хорошо — Меладзе встретил Найник в аэропорту, отвёз в гостиницу, где вдруг поспросил её раздеться до нижнего белья. Она выполнила просьбу, хоть и испытывала неловкость. На прощание он приобнял её «не по-отечески».

Ранее украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на заявление Ани Лорак о домогательствах со стороны Константина Меладзе. По её мнению, слова звезды «больше похожи на хайп».