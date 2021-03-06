Лолита стала ведущей «ДНК-шоу»

https://static.news.ru/photo/1d9c6eba-7f38-11eb-ae3e-96000091f725_660.jpg Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Лолита Милявская стала ведущей нового «ДНК-шоу». Его жанр продюсеры обозначили как «генетический детектив». Певица будет обсуждать генетические паспорта звёзд шоу-бизнеса.

Это такая проба жанра, которым я никогда не занималась. Наверное, даже имеет отношение к документалистике, — рассказала KP.RU Лолита.

Звёзды перед записью эфиров будут сдавать ДНК-тест, а уже во время шоу им расскажут обо всех составляющих генетического паспорта: возможных наследственных заболеваниях, предках, а также дадут рекомендации по питанию и образу жизни. Первым генетическое тестирование прошёл Дмитрий Шепелев.

Лолита также сдала ДНК-тест и по разговорам с экспертами подозревает, что у неё «сломан» ген, связанный с выработкой гормона дофамина, который отвечает за психоэмоциональное состояние человека.

Премьера «ДНК-шоу» состоится на онлайн платформе Premier. Есть вероятность, что в будущем его покажут на ТНТ.

Как писал NEWS.ru, Лолита Милявская дебютировала на театральной сцене. Она сыграла невесту в постановке Юрия Грымова «Женитьба» на сцене московского театра «Модерн». Спектакль объединил сразу три пьесы — «Предложение» Антона Чехова, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского и «Женитьбу» Николая Гоголя. Сюжет, как и в оригинальных произведениях, построен вокруг смотрин женихов. Однако режиссёр изменил окружающий героев мир, переместив действие на крышу дома, где атмосферу создаёт заброшенный символ серпа и молота.

Чтобы предстать перед общественностью в новом амплуа, Милявская на полтора месяца ушла с головой в ежедневные репетиции, которые длились по шесть часов. По её словам, организм взбунтовался. Но не из-за нагрузок, а из-за панических атак перед предстоящим выходом на сцену.