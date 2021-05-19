Лолита назвала выступление Манижи «достойным ответом хамам»

https://static.news.ru/photo/3e487b82-b8df-11eb-ac15-96000091f725_660.jpg Лолита Милявская Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Лолита Милявская оценила выступление Манижи на Евровидении. Певица считает, что её коллега станет одним из лидеров песенного конкурса, пишет URA.RU.

Лолита уверена, что Манижа — самая энергетичная и ни на кого не похожая, именно поэтому её ждёт успех.

Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила, — поделилась впечатлениями Милявская.

Лолита рассказала, что из-за гастролей смогла посмотреть только выступление одной Манижи на Евровидении, остальных участников артистка не видела. Но и этого ей кажется достаточным, чтобы признать достойным выступление россиянки.

В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам. Манижа одна из лучших, — резюмировала певица.

Как сообщалось ранее, запись полуфинального номера российской певицы Манижи Russian Woman («Русская женщина») на Евровидении набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех участников предварительного этапа и само шоу. Полную версию концерта «открыли» 1,8 млн раз.