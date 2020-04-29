Лолита Милявская открыла шампанское сразу после развода с пятым супругом

https://static.news.ru/photo/1c34731e-8ad4-11ea-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита Милявская, узнав об окончании бракоразводного процесса, открыла шампанское, чтобы отметить это событие. Теперь 56-летнюю звезду ничего не связывает с 45-летним тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

Лолита очень довольна. Она даже шампанское открыла. Сейчас счастлива, — рассказал адвокат певицы Сергей Жорин.

По его словам, они решили ускорить процесс развода, поэтому не стали доказывать, что брак был фиктивным. Раздела имущества не будет, так как Иванов не мог содержать даже себя, пишет Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, Милявская не смогла поговорить с журналистами после своего концерта. У артистки начался приступ кашля. Она не дошла до гримёрки и была вынуждена несколько минут сидеть на ступеньках, ожидая облегчения.