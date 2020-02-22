https://static.news.ru/photo/cbf5f512-553b-11ea-b56f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Светлана Лобода на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок, на котором, кроме неё самой, присутствуют журналистка Ксения Собчак в нацистской форме и немецкий музыкант Тиль Линдеманн.

Картинка на странице Лободы не является фотографией в прямом смысле слова. Это — отфотошопленный фрагмент из культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны». На опубликованном кадре голову Лободы «приделали» к телу радистки Кэт, а лицо Собчак появилось на месте лица сотрудника гестапо Рольфа, который допрашивает радистку. Журналистка «показывает» певице фотографию, на которой изображён Линдеманн.

Сама Лобода решила фото никак не подписывать. А вот Собчак от комментария не удержалась.

А мне, оказывается, идёт форма, — написала она на странице певицы в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Тиль Линдеманн, известный как лидер группы Rammstein, выпустил первый клип своего электронного проекта, названного русским матерным выражением.

По сюжету видео, опубликованного на порносайте, музыкант в образе директора завода в Санкт-Петербурге пытается изнасиловать супругу своего брата-космонавта, сыгранную украинской певицей Светланой Лободой.