Немецкий музыкант Тиль Линдеманн, известный как лидер группы Rammstein, выпустил первый клип своего электронного проекта, названного русским матерным выражением.
По сюжету видео, опубликованного на порносайте, музыкант в образе директора завода в Санкт-Петербурге пытается изнасиловать супругу своего брата-космонавта, сыгранную украинской певицей Светланой Лободой, пишет «Газета.ru».
Название нового коллектива Линдеманна состоит из русского бранного слова на букву «х» с предлогом «на». Оно записано на немецком языке.
Аудиоверсия песни TILL THE END доступна на YouTube.
Как писал NEWS.ru, c 2017 года поклонники говорят о связи двух артистов, а Линдеманна считают отцом младшей дочери Лободы по имени Тильда.
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