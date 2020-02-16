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В День всех влюблённых Диана Арбенина дала масштабный концерт на «ВТБ Арене» в Москве. Однако из-за технического сбоя певице пришлось на глазах у зрителей срочно менять сценарий шоу.

После одного из номеров застряла подъёмная конструкция, мешая своим присутствием музыкантам на сцене и загораживая артистку от зрителей. Диана приняла решение продолжить выступление прямо в зале, перемещаясь мимо восторженных зрителей...