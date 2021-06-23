Little Big выпустили для фанатов «кроксы» из нового клипа

Американская компания Crocs выпустила фирменные «кроксы» в сотрудничестве с российской музыкальной группой Little Big, передаёт Esquire.

По данным издания, в коллекции чёрные и розовые «кроксы» с металлическими шипами, цепями и украшениями в стиле панк-рока. Значки — злой и радостный мишки — обозначают татуировку на спине лидера коллектива Ильи Прусикина. Обувь появляется в новом клипе на кавер Little Big хита Everybody, представленном в начале июня.

Мы всегда были панк-музыкантами и одновременно с этим обожали рейв. То, что мы делаем, — формация новой музыки. И это выражается во всём: в песнях, клипах, наших образах. Мы рады этой коллаборации с Crocs, так как она очень точно отражает дух Little Big, — отметил Прусикин.

Сотрудничество с Little Big стало первым совместным проектом Crocs с артистами из России.

В начале июня группа выпустила кавер-альбом, в котором перепела американский бой-бэнд Backstreet Boys, датскую дэнс-поп-группу Aqua и даже российскую певицу Надежду Кадышеву. Альбом стал доступен 4 июня в Apple Music и Spotify. Всего в альбом Covers вошли пять треков. Кроме уже упомянутых исполнителей, Little Big также перепела панков Ramones и итальянский поп-коллектив Ricchi e Poveri.

В социальных сетях фанаты альбом не оценили. В частности, под постом во «ВКонтакте» поклонники пишут, что ждут «что-то нормальное»: «Надеюсь, что это шутка и скоро будет что-то нормальное».

Ранее сообщалось, что музыкант и бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и её первом альбоме «Это жизнь».