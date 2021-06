Лидер группы Little Big лишился усов

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, сбрил усы и опубликовал фото в новом образе на личной странице в Instagram. Лишившись растительности на лице, он поинтересовался у подписчиков, «как лучше, с усами или без».

Когда сильно скучаешь по усам... Как лучше, с усами или без? — написал музыкант.

Накануне американская компания Crocs выпустила фирменные «кроксы» в сотрудничестве с Little Big. В коллекции чёрные и розовые «кроксы» с металлическими шипами, цепями и украшениями в стиле панк-рок. Значки — злой и радостный мишки — обозначают татуировку на спине лидера коллектива Ильи Прусикина. Обувь появляется в новом клипе на кавер Little Big хита Everybody, представленном в начале июня.

В начале июня группа выпустила кавер-альбом, в котором перепела американский бой-бэнд Backstreet Boys, датскую дэнс-поп-группу Aqua и даже российскую певицу Надежду Кадышеву. Альбом стал доступен 4 июня в Apple Music и Spotify. Всего в альбом Covers вошли пять треков. Кроме уже упомянутых исполнителей, Little Big также перепела панков Ramones и итальянский поп-коллектив Ricchi e Poveri.

В социальных сетях фанаты альбом не оценили. В частности, под постом во «ВКонтакте» поклонники пишут, что ждут «что-то нормальное»: «Надеюсь, что это шутка и скоро будет что-то нормальное».

Little Big — российская панк-рэйв группа. Образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2020-м коллектив выдвинули на участие в Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии COVID-19. В 2021-м шоумены отказались выступать на конкурсе. За годы существования команда выпустила четыре студийных пластинки и столько же мини-альбомов. Проект популярен на YouTube — 6,75 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров.