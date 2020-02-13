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Алёна Водонаева обратилась к российским женщинам после своего визита в полицию. Телеведущая призвала из думать о будущем перед тем, как рожать детей.

Девочки, относитесь ответственно к своей жизни и перед тем, как заводить детей, думайте об образовании, о здоровье — и вашем, и ваших будущих детей, потому что рассчитывать на мужчин в...