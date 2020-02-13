Лев Лещенко назвал размер своей пенсии и пояснил, почему она больше, чем у многих россиян. Народный артист получает за своё звание надбавку, к тому же Лещенко имеет четыре ордена всех степеней «За заслуги перед Отечеством».
Конечно, «серьёзной» мою пенсию не назовёшь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан, — сказал певец в интервью «Вечерней Москве».
Также Лещенко получает гонорары за свои песни и по-прежнему продолжает работать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка России Ирина Отиева получает сразу две пенсии. По словам певицы, денег от государства ей вполне хватает, потому что живёт она скромно и «непривередливо».