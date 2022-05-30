Летучая рассказала об уходе из шоу с Роговым

Елена Летучая / Фото lenaletuchaya/vk.com

Телеведущая Елена Летучая прокомментировала NEWS.ru ситуацию с уходом с проекта «Рогов+», который должен был выходить на телеканале СТС. По её словам, несколько месяцев назад ей предложили принять участие в новом шоу по смене имиджа, которое создавалось специально для нее, однако впоследствии формат поменяли, не согласовав с ней и не извинившись.

По словам Летучей, новый формат предусматривал участие двух женщин-ведущих, одна из которых должна была менять имидж героини, а вторая — оказывать ей психологическую поддержку и побуждать менять что-то в жизни. Формат заинтересовал ведущую, и она дала согласие на участие в этом проекте. Однако после того, как были сняты две программы, ведущая случайно узнала, что шоу будет называться «Рогов плюс», а сама она станет соведущей при Александре Рогове, изначально не имевшем отношения к проекту.

Со мной это никто не согласовал, ни формат обновлённый, ни всю эту историю. В целом всю эту новость мне пришлось вынести в общественное поле только ради одной цели — чтобы меня не представили как взбалмошную блондинку, которой что-то не понравилось, и она уехала со съемок, — пояснила Летучая.

Она уточнила, что после этого с ней не объяснился никто, включая Александра Рогова, хотя продюсеры СТС принесли ей извинения.

Ранее Летучая заявила, что, несмотря на развитие прогрессивных взглядов, женщины в обществе вынуждены испытывать большое давление и сталкиваются со стандартами, которым вынуждены соответствовать. Так, многие девушки выходят замуж и рожают детей ради собственного комфорта и имиджа в кругу подруг, а не потому, что им это нужно.