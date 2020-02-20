https://static.news.ru/photo/0d59f9c4-5463-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист Лев Лещенко разделил мнение телеведущего Леонида Якубовича о маленьких пенсиях и раскритиковал слова члена Совета Федерации и председателя «Союза пенсионеров России» Валерия Рязанского о том, что жаловаться на пенсии имеют право только труженики. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

Артист отметил, что звёзды на свои пенсии не жалуются и вообще обычно ими не пользуются, так как получают гонорары и зарплату. Лев Лещенко отметил, что, говоря о маленьких пенсиях, артисты имеют в виду народ в целом. Он привёл в пример пенсию своей жены.

Мы говорим о пенсиях простых людей. Мизерные пенсии у народа, а артисты что, артисты переживут. Мы за пенсиями даже не ходим — такие они такие маленькие. Почему я говорил о моей жене, у неё 8 тысяч пенсия, неужели это нормально? Это еще хорошо, что у меня есть гонорары, — поделился Лев Лещенко.

Кроме того он отметил, что работа у знаменитых людей не такая лёгкая, как кажется Валерию Рязанскому. У артистов постоянные гастроли, концерты.

У него, наверное, зарплата 300 тысяч рублей. Конечно, что ему жаловаться, — подытожил Лев Лещенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова сенатора Валерия Рязанского о пенсиях звезд. Сенатор отметил, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.