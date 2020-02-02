https://static.news.ru/photo/b7c66008-45a1-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский исполнитель Григорий Лепс отреагировал на слова Игоря Крутого о возможном участии певца в Евровидении. По словам артиста, это заявление не было для него сюрпризом, однако говорить об этом деле как о свершившемся пока рано.

Не то чтобы сюрпризом было [это заявление], но он просто занимается другими артистами. Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит, за уверенность в завтрашнем дне нашего дорогого Панайотова. Но пока рановато думать о чём-то, я человек суеверный, хотя и верующий — две такие несовместимости, — поделился он в беседе с «Московским Комсомольцем».

Он подчеркнул, что Панайотов является достойнейшей кандидатурой: «высокий, красивый, поющий». Кроме того, у певца есть огромное желание выступить, это было бы для него большим шагом вперёд, заметил Лепс. Музыкант подтвердил также, что композиторы присылают свои песни, которые потенциально мог бы исполнить Панайотов, однако никакого конкретного решения по ним пока нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России. Скорее всего, это будет Александр Панайотов. Вероятность того, что исполнитель будет представлять Россию на песенном конкурсе, Крутой оценил в 90%.

Представитель российского певца Александра Панайотова отказалась комментировать эту информацию, заявив, что пока никаких официальных данных на этот счёт нет.