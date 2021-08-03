Лена Миро впервые за много лет показала своё фото

Скандальный блогер Лена Миро после статьи NEWS.ru показала своё лицо. Женщина впервые за много лет опубликовала своё фото в Instagram. Многие подписчики увидели её впервые.

На фото Миро сидит за столиком на открытом воздухе с чашкой кофе. Волосы собраны в хвост, лоб обрамляет чёлка на две стороны. Внимание привлекают также крупные украшения — кольцо и серьги. На фотографии блогерша улыбается. Подписчики, среди которых засветились и звёзды шоу-бизнеса, тепло встретили кадр скандалистки. На момент написания публикации на снимке было более 21 тысячи лайков. Отметим, что на остальных постах их собирается в среднем от тысячи до пяти тысяч.

Ну наконец-то, — написал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев, который ранее в беседе с NEWS.ru похвалил деятельность Миро.

«Ой, вы такая симпатичная, впервые увидела, как выглядите», «Отличное фото, без фотошопа. Приятно смотреть, а то Макеева (актриса Анастасия Макеева. — NEWS.ru) сказала, вы не существуете», «Красивых людей должно быть много! Рожай, Ленка! Дети определённо будут и умными и красивыми», «Лена, чаще радуй нас такими фото», написали подписчики.

Блогер Лена Миро известна тем, что нелестно комментирует жизнь звёзд. Однако некоторые знаменитости даже не знают, как она выглядит. NEWS.ru разобрался, кто такая Лена Миро, и что думают звёзды, о которых она пишет.