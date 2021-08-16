Лена Миро раскрыла «истинные» причины выздоровления МакSим

Блогер Лена Миро в саркастичной манере раскрыла «истинные» причины выздоровления певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, после выхода из искусственной комы. Своё мнение она высказала в «Живом Журнале».

Вероятно, [на выздоровлении] сказались все факторы, но особенно — сводки. Те самые — о здоровье, что постоянно постила пиарщица забытой всеми певицы. Умрёт Максим? Не умрёт? Или всё-таки умирает? Не запостить ли свечку в Instagram или достаточно комментария у пиарщицы со смайликом со сложенными ладошками, — язвительно высказалась Миро.

Блогер опубликовала скриншот из сторис Виктории Бони, где та радуется выздоровлению МакSим, и в саркастичной манере отметила, что наверняка именно молитвы телеведущей помогли Марине выбраться из тяжёлой ситуации. Она выразила своё негодование по поводу того, что «целый месяц только об этом грядущем событии и говорили», и задалась вопросом: что певице помогло больше — молитвы «старых инстаграмщиц» или цепкость к жизни МакSим?

Ранее менеджер МакSим опровергла слухи о том, что певица будет проходить реабилитацию в одном из подмосковных центров.