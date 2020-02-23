https://static.news.ru/photo/6606cbfc-562e-11ea-8f19-fa163e074e61_660.jpgСергей ЛазаревФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пятилетний сын российского певца Сергея Лазарева Никита трогательно поздравил отца с Днём защитника Отечества. Мальчик выучил наизусть и с выражением прочитал отрывок из стихотворения, обращаясь к папе.
Поздравление ребёнка Лазарев записал на видео и выложил его на своей официальной странице в социальной сети.
Хочу, чтоб ты был счастлив, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов, — прочитал ребёнок.