https://static.news.ru/photo/6606cbfc-562e-11ea-8f19-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятилетний сын российского певца Сергея Лазарева Никита трогательно поздравил отца с Днём защитника Отечества. Мальчик выучил наизусть и с выражением прочитал отрывок из стихотворения, обращаясь к папе.

Поздравление ребёнка Лазарев записал на видео и выложил его на своей официальной странице в социальной сети.

Хочу, чтоб ты был счастлив, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов, — прочитал ребёнок.

Сам Лазарев не смог сдержать эмоций и оставил комментарий к видеозаписи.

Счастье моё! Просто до слёз! — написал певец в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лазарев честно признался, что не рассчитывал выиграть музыкальный конкурс «Евровидение-2019». По его словам, смущал политический настрой соседей России по отношению к ней.