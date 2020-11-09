16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Лазарев поддержал Дзюбу своим «голым» фото

15:14, 09 ноября 2020 125
Сергей Лазарев Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев разместил в своём Instagram «обнажённое» фото. Таким образом певец поддержал Артёма Дзюбу после того, как в Сети появилось видео, где футболист мастурбирует.

Лазарев сопроводил фотографию хештегом #Я-мы-Дзюба.

instagram.com/lazarevsergey

Интимное видео футболиста появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Сразу несколько публичных людей поддержали футболиста и выступили за защиту частной жизни знаменитостей. Кто-то пошёл дальше этого. Например, звезда фильмов для взрослых Елена Беркова заявила, что готова вернуться в порно ради съёмок с Дзюбой, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео