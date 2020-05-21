Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала

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Телеведущая Лариса Гузеева рассказал о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт.

По словам артистки, она будет приходить в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы и помочь их решить.

Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем, кто на даче, вроде бы полегче. Но за два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде всё посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться, поэтому я делюсь своими идеями и рецептами, — пояснила она.

В рамках шоу Гузеева не только даст семьям мудрые советы, но и поможет приготовить обед по своим фирменным рецептам. Все продукты ведущая и гости будут закупать на местном рынке или в сельском магазине.

На первую съемку я привезла тыкву из своих запасов, наготовила из нее кучу блюд. И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все — от хозяев до детей были в восхищении, и мне было радостно, — поделилась актриса.

В первом выпуске передачи она навестила семью из 13 человек, которые живут на 13 сотках, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что резидент и ведущий проекта Comedy Club Гарик Харламов оценил шутку ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой в Instagram. Подписчики актрисы поинтересовались, как она относится к юмористу «камеди клад» (фолловер допустил ошибку в написании). Та в ответ отшутилась.