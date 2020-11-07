Куклачёв рассказал о своей пенсии «впритык»

https://static.news.ru/photo/06971cea-217f-11eb-84f2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Куклачёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Куклачёв рассказал о размере своей пенсии и признался, что им с женой денег хватает «впритык». Знаменитый дрессировщик кошек получает кроме пенсии зарплату, в общей сумме у него выходит порядка 120 тысяч рублей.

При этом народный артист РСФСР умудряется ещё и помогать многочисленным родственникам.

То, что мы имеем, — пенсия, туда-сюда, я все-таки художественный руководитель, у меня зарплата тоже хорошая... Вот сейчас где-то 120 тысяч. И пенсия ещё. Как у всех, плюс ещё 30 тысяч за народного артиста. Где-то 45 тысяч примерно. Этого нам впритык хватает на бензин, на машины, нужно за квартиры заплатить, за дом заплатить, это сегодня большие деньги, — рассказал дрессировщик в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Юрий Куклачёв, которому 71 год, по-прежнему руководит театром кошек и ещё помогает деньгами взрослым детям. Полностью, признаётся артист, самостоятелен его сын Дмитрий, а Владимиру и Екатерине приходится «понемножку помогать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв заранее написал завещание, чтобы избавить своих близких от битвы за наследство. Артист потрясён баталиями в звёздных семьях, развернувшимися на различных ток-шоу.