Кудрявцева сдала положительный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/9248e110-500f-11eb-9350-fa163e074e61_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева сдала тест на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Его результаты оказались положительными. О своём заражении девушка сообщила подписчикам на своей официальной странице в социальной сети.

За несколько дней до Нового года Кудрявцева говорила, что её двухлетняя дочь Маша испытывает недомогание. В частности, у ребёнка поднялась температура до 38,5. Сама телеведущая сдала тест на COVID-19 перед поездкой в Дубай. Однако результаты анализов оказались положительными. Следовательно, ведущей придётся изолироваться и отложить отдых в тёплой стране.

В разговоре с журналистами Кудрявцева заявила, что даже не подозревала, что заражена.

У меня небольшая слабость, голова болит, нос заложен, больше ничего. Даже на простуду не похоже, просто будто я устала, — цитирует ведущую телеканал РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказала, что у её ребёнка выявили коронавирусную инфекцию.

Женщина опубликовала снимки из больницы, в которой находится малыш Тенн. Он родился в октябре 2020 года. В верхней половине фотографии заснят ребёнок в кроватке, а в нижней части снимка лежит iPad с выступлением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором политик объявил о новом карантине.