https://static.news.ru/photo/786ebb28-70a1-11ea-885e-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Лера Кудрявцева разозлилась на журналистов, якобы неправильно понявших её шутку о «сволочах», вынужденных сидеть дома на карантине. Ведущая вылила свой гнев на СМИ, не сдерживая выражений.

Она назвала журналистов «идиотами», но при этом признала, что её шутка и ирония были неуместными.

СМИ, которые выпускают заголовки, что я назвала сволочами россиян, которые сидят дома, — гореть вам в аду!!! Соглашусь, что мой сторис был неуместным, и моя ирония и шутка в это сложное время переформатировалась желтушными СМИ как злобное послание! Имейте совесть и различайте иронию от намерения! Идиоты! — бушевала ведущая в Instagram.

@leratv

Кудрявцева на этот раз призвала всех россиян «быть ответственными» и сообщила, что сдала тест на коронавирус и даже самоизолировалась.

Часть поклонников кинулась утешать ведущую, говорят, что им сразу было понятно, что шутка о «сволочах» — это ирония, способ «подтрунивания».

Но не меньше оказалось и тех, кто счёл шутку грубой и крайне неуместной в условиях сегодняшнего дня.

Смотала в Дубай, не самоизолировалась, пошла на работу, шутила невпопад. Люди тысячами умирают, а вам все в прикол, — упрекнули ведущую пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева неприятно удивила поклонников, назвав их «сволочами». Возможно, ведущая позавидовала тем, кто проведёт дома следующую неделю из-за вынужденных выходных.