https://static.news.ru/photo/2ecd64ee-6fcd-11ea-879d-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Лера Кудрявцева неприятно удивила поклонников, назвав их «сволочами». Возможно, ведущая позавидовала тем, кто проведёт дома следующую неделю из-за вынужденных выходных.

Телеведущая опубликовала в Instagram ролик, в котором показала коллег по каналу. Они были в медицинских масках, Кудрявцева — без.

Ну, что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе. — транслирует ведущую Пятый канал.

Юмора Кудрявцевой пользователи не поняли. Многие поинтересовались, а что сама Кудрявцева делает на работе, если она только вернулась из Дубая? И почему телеведущая не соблюдает положенный в таких случаях двухнедельный карантин?

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как провела отдых в Дубае в условиях распространения короновируса. По её словам, в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов паники пока не наблюдается.