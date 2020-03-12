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Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон готова помочь жене Джигана с лишением мужа родительских прав. Она пристально следит за происходящими в семье рэпера событиями и уверена, что у Оксаны Самойловой получится оставить детей без отца.

Но при этом Гордон советует жене музыканта не спешить с решением, а пока только ограничить мужа в общении с детьми. Гордон отметила, что такие дела являются в юридической практике одними...