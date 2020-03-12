Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как провела отдых в Дубае в условиях распространения короновируса. По её словам, в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов паники пока не наблюдается.
Здесь он есть, конечно, тоже, около каждого отеля приборы с антисептиками, в отелях и моллах народу мало, —
говоритсяв её сообщении, которое телеведущая разместила в Instagram.
Кудрявцева также назвала ужасом объявленную в мире пандемию короновируса и добавила, что возвращается на родину.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева впервые показала свою фигуру после операции. Несколько месяцев назад светская львица решилась на удаление грудных имплантов. Она опубликовала в Stories Instagram фотографию со своего отдыха. При этом она спрятала лицо под большими очками.
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