Кудрявцева объяснила, почему разрыдалась в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/bf2bb83c-0c2c-11eb-9f52-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Лера Кудрявцева объяснила причину своих слёз во время съёмки для микроблога. Звезда рассказала о трагедии, которая шокировала её.

Причиной горя телеведущей стала гибель друга в таком казалось бы далёком от Москвы Нагорном Карабахе. Он, по словам Кудрявцевой, уже много лет жил в Испании вместе с детьми, мамой и женой, но вот приехал навестить родных. Время для поездки мужчина выбрал неудачно, попав в самый центр военного конфликта. Теперь его нет.

Мир сходит с ума. Остановитесь! — призвала ведущая пользователей.

Поклонники выразили сочувствие и как могли поддержали Кудрявцеву. Телеведущую попросили держать себя в руках и не падать духом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева опубликовала трогательное домашнее видео, где пожаловалась на навалившиеся проблемы. В кадре 49-летняя телеведущая лежит на подушке, признаётся, что очень устала и не скрывает льющихся слёз.

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