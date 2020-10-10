Кудрявцева объяснила, почему разрыдалась в прямом эфире

Лера Кудрявцева объяснила причину своих слёз во время съёмки для микроблога. Звезда рассказала о трагедии, которая шокировала её.
Причиной горя телеведущей стала гибель друга в таком казалось бы далёком от Москвы Нагорном Карабахе. Он, по словам Кудрявцевой, уже много лет жил в Испании вместе с детьми, мамой и женой, но вот приехал навестить родных. Время для поездки мужчина выбрал неудачно, попав в самый центр военного конфликта. Теперь его нет.
Мир сходит с ума. Остановитесь! — призвала ведущая пользователей.
Поклонники выразили сочувствие и как могли поддержали Кудрявцеву. Телеведущую попросили держать себя в руках и не падать духом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева опубликовала трогательное домашнее видео, где пожаловалась на навалившиеся проблемы. В кадре 49-летняя телеведущая лежит на подушке, признаётся, что очень устала и не скрывает льющихся слёз.
.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен