«Кто обидится меньше»: Тимур Родригез на шоу «Маска» сразил справедливостью

https://static.news.ru/photo/97fe490c-959b-11eb-acb1-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

В воскресенье, 4 апреля, прошёл очередной выпуск телешоу «Маска» на НТВ, за которым следят миллионы зрителей. Жюри пришлось выбирать, кого сегодня придётся выгонять с передачи — Белого Орла или Единорожку.

Опрос жюри ведущий шоу начал с Филиппа Киркорова, который заявил, что «он не подкаблучник», имея в виду, что его дочь просто обожает Единорожку, и решил, что именно этот персонаж покинет передачу. Валерия решила раскрыть личность Белого Орла.

Единорожка [выбывает]! Белый Орёл, оставайся, — сказал Александр Ревва.

Телеведущая и член жюри Регина Тодоренко заметила, что если Единорожка уйдёт, то в «Маске» останется всего одна участница-девушка — Змея, а ей бы хотелось, чтобы прекрасных дам было больше. Поэтому Тодоренко была против Белого Орла.

Самое сложное решение возложили в итоге на плечи Тимура Родригеза.

Очень сложный выбор. Ни одного из вас отпускать не хочу, потому что вы оба достойны этого шоу. Я просто пытаюсь понять, как мне поступить, чтобы один из вас обиделся меньше, расстроился меньше, — сказал Родригез.

На это ведущий Слава Макаров ответил, что при таком справедливом и профессиональном ответе никто не сможет обидеться. Киркоров пошутил, что «по-разному бывало», он навсегда запомнил лицо Пингвина-Азизы. В итоге под маской оказалась Ирина Дубцова.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты шоу «Маска» разозлились на Азизу, которая скрывалась в костюме Пингвина. «Кем она себя возомнила? Не ожидала такого эгоизма, напыщенности и неприятного конфуза на передаче», — писали они в соцсетях.