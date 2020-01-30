Журналистка Ксения Собчак не смогла вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Её сняли с рейса сотрудники транспортной полиции.
Звезда должна была лететь рейсом авиакомпании «Россия», однако вылет самолёта задерживался,
Лайнер вернули к терминалу, на борт зашли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол на Собчак. После этого она вместе с силовиками покинула самолёт.
В настоящими момент лайнер уже вылетел.
Ранее News.ru писал, что актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва — Тель-Авив. По данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, самолёт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.
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