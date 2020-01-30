https://static.news.ru/photo/6a8a28c4-4376-11ea-a372-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак не смогла вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Её сняли с рейса сотрудники транспортной полиции.

Звезда должна была лететь рейсом авиакомпании «Россия», однако вылет самолёта задерживался, передаёт Mash. Бортпроводники попросили пассажиров оставаться пристёгнутыми, но она сказала, что не собирается этого делать. В результате она отказалась лететь.

Лайнер вернули к терминалу, на борт зашли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол на Собчак. После этого она вместе с силовиками покинула самолёт.

В настоящими момент лайнер уже вылетел.

Ранее News.ru писал, что актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва — Тель-Авив. По данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, самолёт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.