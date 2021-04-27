Кроссовки Канье Уэста купили за $1,8 млн

https://static.news.ru/photo/6caa2c0c-a749-11eb-a0c2-96000091f725_660.jpg Канье Уэст Фото: kanyewest/instagram.com

Эксклюзивные кроссовки Nike Air Yeezy 1 чёрного цвета продали на аукционе Sotheby's за $1,8 млн. Пара, которую создали в 2008 году, была надета всего один раз рэпером Канье Уэстом на церемонии «Грэмми».

Частный аукцион проходил с 21 по 26 апреля в Гонконге. Подлинность обуви оценила компания Suede One. Известно, что дизайн Air Yeezy, разработанный в лаборатории Nike «Innovation Kitchen» в штате Орегон, держался в строжайшем секрете.

Креативный директор лаборатории Марк Смит передал готовые кроссовки Канье с условием, что тот вернёт их после выступления.

Пара изготовлена из мягкой кожи чёрного цвета с перфорированными вставками по всему верху и логотипом Nike — свушем. Язычок украшает медальон красного цвета с буквой Y в центре.

World Record: This pair of Kanye West Grammy Wornâ Nike Air Yeezy 1 Prototypes from 2008 sold for $1.8 million today. Acquired by sneaker investing platform @raresapp via private sale, the pair set a new world record price for a pair of sneakers. https://t.co/bdgKtrHLY2 — Sotheby's (@Sothebys) April 26, 2021

Канье Уэст вышел в свет в кроссовках, созданных совместно с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс, на 50-й церемонии «Грэмми». Никто не понял, что за обувь надел музыкант. Свуш немного прояснил ситуацию. Больше года ходили слухи о том, что рэпер выпустит линию своих кроссовок.

Ранее Федеральный суд США принял решение о временной приостановке продаж «сатанинских кроссовок». Перед этим Nike обвинила интернет-компанию MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Фирма выпустила кроссовки Satan Shoes, которые представляют собой модифицированные версии Nike Air Max 97. К оригинальным кроссовкам добавлена подвеска-пентаграмма, а в подошве, как уверяют создатели, содержится пузырёк с человеческой кровью.