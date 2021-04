Кроссовки Канье Уэста купили за $1,8 млн

Частный аукцион проходил с 21 по 26 апреля в Гонконге. Подлинность обуви оценила компания Suede One. Известно, что дизайн Air Yeezy, разработанный в лаборатории Nike «Innovation Kitchen» в штате Орегон, держался в строжайшем секрете.

Креативный директор лаборатории Марк Смит передал готовые кроссовки Канье с условием, что тот вернёт их после выступления.

Пара изготовлена из мягкой кожи чёрного цвета с перфорированными вставками по всему верху и логотипом Nike — свушем. Язычок украшает медальон красного цвета с буквой Y в центре.