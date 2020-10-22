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Костюшкин покорил фанатов шутками о своём «почти шпагате»

06:01, 23 октября 2020
Стас Костюшкин Стас Костюшкин Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Стас Костюшкин рассмешил и расположил к себе поклонников, удачно пошутив над своим умением садиться на шпагат. Солист группы «Чай вдвоём» и вправду показал, как делает растяжку, которой так хвалится Волочкова, чем немало удивил подписчиков.

Оказалось, что 49-летний певец находится в прекрасной форме, но сам себя артист не похвалил, а остался реалистом, о чём и написал в своём микроблоге, сопроводив пост хештегом «недоволочкова».

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Сейчас начнут писать, ничего себе, в вашем возрасте и почти сесть на шпагат. Дорогие мои, в моём возрасте очень легко сесть на шпагат, встать потом невозможно, — пошутил над собой Костюшкин, заранее предупреждая всякую критику со стороны пользователей.

Своей шуткой певец буквально обезоружил пользователей, которые признали, что умение смеяться над собой это «дар» и даётся он не каждому. Многие со снисхождением восприняли слова артиста о возрасте, назвав его после трюка со шпагатом «мальчишкой».

Любители юмора наперебой стали упражняться в шутках, подхватив позитивное настроение певца. «Из этого положения можно сразу лечь», «Выключайте камеру и отползайте», веселились поклонники Костюшкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Стас Костюшкин иронично прокомментировал слухи о своём романе с некоей состоятельной американкой, которая якобы ждёт от него ребёнка. Сплетники даже утверждают, что артист намерен бросить свою жену и переехать к новой возлюбленной в США.

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