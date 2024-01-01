Костомаров, Арзамасова, шоу на Первом канале: как сейчас живет Илья Авербух

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Илья Авербух является заслуженным мастером спорта и многократным чемпионом в спортивных танцах на льду, серебряным призером зимних Олимпийских игр в американском Солт-Лейк-Сити. Чем он занимается сейчас?

Чем известен Илья Авербух

Авербух родился 8 декабря 1973 года в еврейской семье в Москве. Впервые вышел на лед на стадионе «Авангард» в пятилетнем возрасте, но был отчислен, потому что его посчитали бесперспективным.

«После одного из занятий тренер выстроил всех в ряд и скомандовал: „Ты, ты и ты — выйдите из строя! Вы отчислены как бесперспективные“. В их числе оказался и я», — рассказывал спортсмен в интервью «Российской газете».

Его первым тренером в танцах на льду стала Жанна Громова. В паре с Мариной Анисиной стали двукратными чемпионами мира среди юниоров. Потом он принял решение выступать с Ириной Лобачевой. В 1995 году они победили на XVII Всемирной зимней универсиаде и в этом же году поженились.

В 1996 году выиграли чемпионат России, а в 1999-м Авербух и Лобачева получили свою первую медаль чемпионата Европы. В 2002 году выиграли чемпионат мира. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити пара остановилась в шаге от победы: Авербух и Лобачева стали вторыми, уступив лишь бывшей партнерше Ильи — Марине Анисиной, которая выступала вместе с Гвендалем Пейзерой за Францию.

Что известно о личной жизни Ильи Авербуха

Спортсмен развелся с Лобачевой в 2007 году, тогда же в СМИ появилась информация, что Авербух может тайно встречаться с актрисой Алисой Гребенщиковой.

«Не могу комментировать Иринины слова и обсуждать ту ситуацию. Хотя прекрасно понимаю все эмоции, переживаемые тогда Ирой. Еще раз повторюсь: тяжело было очень — и ей, и мне, мы ведь живые люди, а не роботы», — рассуждал Авербух в интервью журналу «7 дней».

Летом 2020 года в своих социальных сетях он рассказал, что женился на артистке Елизавете Арзамасовой. Известно, что они познакомились в проекте «Лед и пламень» на Первом канале, которое курировал Авербух.

«После участия в этом шоу со мной столько замечательного случилось! Я и с ледовыми гастролями объездила всю страну, и приняла участие в двух ледовых сказках Ильи Авербуха — „Тайна острова сокровищ“ и „Винкс“. Для меня любая возможность выйти на лед — огромное счастье!» — рассказывала в одном из интервью Арзамасова.

14 августа 2021 года у пары родился сын, которого назвали Львом.

Как Авербух поддерживал Костомарова

В начале 2023 года олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Впервые он вышел на лед после произошедшего во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи.

«Он (Авербух. — NEWS.ru) с самого начала был рядом, был на связи. Он поддерживал... Моральная поддержка от него очень важна», — признался Костомаров, сообщает «СЭ».

Илья Авербух в интервью «КП-Спорт» рассказал, что был счастлив увидеть Костомарова на льду во время своего шоу.

«Именно сейчас Роман может быть таким человеком, за которым хотят идти, на которого хотят опираться. На его силу, на его дух. Я это понял в тот момент, когда Рома вышел к зрителям во время наших представлений в Сочи. Как на него смотрели зрители! Как они принимали его!» — подчеркнул фигурист.

Чем Авербух занимается сейчас

После завершения карьеры в 2003 году Авербух пришел к идее театрализованных ледовых представлений с участием звезд мирового фигурного катания. В 2004 году вышел его первый проект под названием «Ледовая симфония».

Самым успешным шоу фигуриста является «Ледниковый период», который выходил на Первом канале с 2007 года. В этом году проект был приостановлен, однако Авербух планирует новый формат — «Народный Ледниковый» для обычных людей, которые любят фигурное катание и хотят испытать себя.

27 декабря в Москве состоялась премьера шоу Ильи Авербуха «Корова на льду» — семейный ледовый мюзикл, поставленный на основе сказки Антона Соя о молодой романтичной корове, которая однажды увидела фигурное катание по телевизору и влюбилась в него.

Также Авербух часто появляется на телевидении в роли комментатора и работает над соревновательными программами для действующих спортсменов.

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