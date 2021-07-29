Киркорова заподозрили в новом романе после поездки в США

Российского певца Филиппа Киркорова заподозрили новом в романе после поездки исполнителя в Нью-Йорк (США). Соответствующие комментарии появились на странице артиста в социальной сети Instagram под новым постом о путешествии.
На снимках шоумен
После церемонии вручения музыкальной премии МУЗ-ТВ Киркорова также заподозрили в романе с блогером Давидом Манукяном (Давой). Они появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах. Выход в свет напоминал свадебную церемонию.
Ранее украинский певец MELOVIN устроил шоу на музыкальном фестивале в Киеве: во время своего выступления он решил необычным способом заявить, что он бисексуален, сначала поцеловав девушку, а потом — парня. Позднее в Instagram певец отметил, что он так поддержал ЛГБТ-сообщество.