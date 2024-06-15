Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый клип, а певица Лолита Милявская вновь появилась на публике в откровенном образе. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, на кого обиделась телеведущая Ольга Бузова?
Какие последние новости известны о Киркорове
Филипп Киркоров представил клип на песню «Стирай», записанную в дуэте с музыкантом Олегом Майами.
«Клип открывает трилогию клипов под названием „Черная Пантера“, состоящую из композиций „Стирай“, „Черная Пантера“ и „Везувий“. В центре сюжета клипа обворожительный и сексуальный специальный агент, который, выжив после очередного задания, приезжает в буквальном смысле в прачечную, роль руководителя которой исполняет Филипп Киркоров. Но стирают здесь не только грязные вещи, но и личности. Одна подпись — и вот главный герой уже лишен имени, прошлого, документов, истории. Он проводит свои дни в глуши, прячась от мира и самого себя. И только загадочная блондинка нарушает его покой… И вот перед нами уже новый герой (в исполнении блистательного австрийского актера Вольфганга Черни). История только начинается…» — говорится в описании видео.
Режиссером-постановщиком клипа выступил Заур Засеев.
Также Киркоров признался, что решил попробовать себя в юморе благодаря шоу «Звезды», в котором он соревновался с комиком Денисом Дороховым за главный приз. По словам артиста, вскоре их комедийный дуэт можно будет увидеть на больших экранах — они вместе сыграют в фильме «Братья».
«Это только начало. Юмор... Впереди у меня съемки полного метра в фильме — „Братья“ называется. И мы с Дороховым будем играть главные роли. Из проекта „Звезды“, где мы с Дороховым соревновались за главный приз, родилась идея продюсеров нас соединить в одном кино», — передает слова певца корреспондент NEWS.ru.
На премии МУЗ-ТВ Киркоров удостоился награды в номинации «Лучшая коллаборация» — за дуэт «Королева» с певицей Люсей Чеботиной.
Какие последние новости известны о Лолите
Лолита Милявская вернулась на сцену после скандала из-за «голой» вечеринки — она стала одной из ведущих премии канала МУЗ-ТВ. На красной ковровой дорожке исполнительница появилась в черном мини-платье с пышными рукавами и в туфлях на высоких каблуках, хотя ранее обещала одеться скромно и соответствовать тренду «за 60».
«Я буду очень скромно одета. Хоть один человек должен соответствовать тренду „за 60“», — говорила она.
Лолита вместе с певицей Инстасамкой взяла награду за лучший кавер на песню «На Титанике».
Также в ходе мероприятия она в шутку заявила, что хочет детей от заслуженного артиста России Димы Билана.
Какие последние новости известны о Бузовой
Ольга Бузова приехала на премию канала МУЗ-ТВ в карете и сопровождении придворных.
В ходе мероприятия у нее случилась перепалка с ведущим премии, народным артистом России Николаевым Басковым.
Бузова опустилась на сцену в клетке, выполненной в форме сердца, облаченная в сверкающий костюм, и исполнила песню «Верни». Басков сравнил ее с новогодней елкой, а затем намекнул на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, в котором она выступала в Уфе.
«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — пошутил Басков.
В ответ Бузова обиженно заявила, что «хороших ведущих мало осталось». Кроме того, позже в соцсетях исполнительница отметила, что «иногда лучше молчать, даже если ты ведущий и у тебя микрофон».
«Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — высказалась она.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
T-killah с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Митя Фомин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дима Билан перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анита Цой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Жасмин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Нюша перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Яна Рудковская перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Севиль перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Фриске перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стас Пьеха перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Катя Лель перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
DJ Грув перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Burito перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Ревва с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Яна Кошкина и певец Алексей Фокин (Никита) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица IOWA перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Мари Краймбрери перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Олег Майями перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Эмми Лин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Mia Boyka перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
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