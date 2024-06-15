Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый клип, а певица Лолита Милявская вновь появилась на публике в откровенном образе. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, на кого обиделась телеведущая Ольга Бузова?

Какие последние новости известны о Киркорове

Филипп Киркоров представил клип на песню «Стирай», записанную в дуэте с музыкантом Олегом Майами.

«Клип открывает трилогию клипов под названием „Черная Пантера“, состоящую из композиций „Стирай“, „Черная Пантера“ и „Везувий“. В центре сюжета клипа обворожительный и сексуальный специальный агент, который, выжив после очередного задания, приезжает в буквальном смысле в прачечную, роль руководителя которой исполняет Филипп Киркоров. Но стирают здесь не только грязные вещи, но и личности. Одна подпись — и вот главный герой уже лишен имени, прошлого, документов, истории. Он проводит свои дни в глуши, прячась от мира и самого себя. И только загадочная блондинка нарушает его покой… И вот перед нами уже новый герой (в исполнении блистательного австрийского актера Вольфганга Черни). История только начинается…» — говорится в описании видео.

Филипп Киркоров и Олег Майами перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»Фото: Алексей Белкин/NEWS.ruФилипп Киркоров и Олег Майами перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

Режиссером-постановщиком клипа выступил Заур Засеев.

Также Киркоров признался, что решил попробовать себя в юморе благодаря шоу «Звезды», в котором он соревновался с комиком Денисом Дороховым за главный приз. По словам артиста, вскоре их комедийный дуэт можно будет увидеть на больших экранах — они вместе сыграют в фильме «Братья».

«Это только начало. Юмор... Впереди у меня съемки полного метра в фильме — „Братья“ называется. И мы с Дороховым будем играть главные роли. Из проекта „Звезды“, где мы с Дороховым соревновались за главный приз, родилась идея продюсеров нас соединить в одном кино», — передает слова певца корреспондент NEWS.ru.

На премии МУЗ-ТВ Киркоров удостоился награды в номинации «Лучшая коллаборация» — за дуэт «Королева» с певицей Люсей Чеботиной.

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская вернулась на сцену после скандала из-за «голой» вечеринки — она стала одной из ведущих премии канала МУЗ-ТВ. На красной ковровой дорожке исполнительница появилась в черном мини-платье с пышными рукавами и в туфлях на высоких каблуках, хотя ранее обещала одеться скромно и соответствовать тренду «за 60».

Лолита Милявская перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»Фото: Сергей Петров/NEWS.ruЛолита Милявская перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

«Я буду очень скромно одета. Хоть один человек должен соответствовать тренду „за 60“», — говорила она.

Лолита вместе с певицей Инстасамкой взяла награду за лучший кавер на песню «На Титанике».

Также в ходе мероприятия она в шутку заявила, что хочет детей от заслуженного артиста России Димы Билана.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова приехала на премию канала МУЗ-ТВ в карете и сопровождении придворных.

В ходе мероприятия у нее случилась перепалка с ведущим премии, народным артистом России Николаевым Басковым.

Бузова опустилась на сцену в клетке, выполненной в форме сердца, облаченная в сверкающий костюм, и исполнила песню «Верни». Басков сравнил ее с новогодней елкой, а затем намекнул на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, в котором она выступала в Уфе.

Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»Фото: Алексей Белкин/NEWS.ruОльга Бузова перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — пошутил Басков.

В ответ Бузова обиженно заявила, что «хороших ведущих мало осталось». Кроме того, позже в соцсетях исполнительница отметила, что «иногда лучше молчать, даже если ты ведущий и у тебя микрофон».

«Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — высказалась она.

Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

T-killah с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

T-killah с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Митя Фомин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Митя Фомин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Дима Билан перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дима Билан перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Анита Цой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анита Цой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Жасмин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Жасмин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Нюша перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Нюша перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Яна Рудковская перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Яна Рудковская перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Севиль перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Севиль перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Наталья Фриске перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наталья Фриске перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Стас Пьеха перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Пьеха перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Катя Лель перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Катя Лель перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

DJ Грув перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

DJ Грув перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Burito перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Burito перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Александр Ревва с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Ревва с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Актриса Яна Кошкина и певец Алексей Фокин (Никита) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Яна Кошкина и певец Алексей Фокин (Никита) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Певица IOWA перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица IOWA перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Певица Мари Краймбрери перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Мари Краймбрери перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Филипп Киркоров и Олег Майями перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Олег Майями перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Эмми Лин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Эмми Лин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Певица Mia Boyka перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Mia Boyka перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»

Певица Лолита Милявская, получившая премию «Лучшая cover-версия» на церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Певица Лолита Милявская, получившая премию «Лучшая cover-версия» на церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

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