Киркоров, Лолита, Бузова: последние новости российского шоубиза 15 июня

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Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Бузова

Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый клип, а певица Лолита Милявская вновь появилась на публике в откровенном образе. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, на кого обиделась телеведущая Ольга Бузова?

Какие последние новости известны о Киркорове

Филипп Киркоров представил клип на песню «Стирай», записанную в дуэте с музыкантом Олегом Майами.

«Клип открывает трилогию клипов под названием „Черная Пантера“, состоящую из композиций „Стирай“, „Черная Пантера“ и „Везувий“. В центре сюжета клипа обворожительный и сексуальный специальный агент, который, выжив после очередного задания, приезжает в буквальном смысле в прачечную, роль руководителя которой исполняет Филипп Киркоров. Но стирают здесь не только грязные вещи, но и личности. Одна подпись — и вот главный герой уже лишен имени, прошлого, документов, истории. Он проводит свои дни в глуши, прячась от мира и самого себя. И только загадочная блондинка нарушает его покой… И вот перед нами уже новый герой (в исполнении блистательного австрийского актера Вольфганга Черни). История только начинается…» — говорится в описании видео.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и Олег Майами перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

Режиссером-постановщиком клипа выступил Заур Засеев.

Также Киркоров признался, что решил попробовать себя в юморе благодаря шоу «Звезды», в котором он соревновался с комиком Денисом Дороховым за главный приз. По словам артиста, вскоре их комедийный дуэт можно будет увидеть на больших экранах — они вместе сыграют в фильме «Братья».

«Это только начало. Юмор... Впереди у меня съемки полного метра в фильме — „Братья“ называется. И мы с Дороховым будем играть главные роли. Из проекта „Звезды“, где мы с Дороховым соревновались за главный приз, родилась идея продюсеров нас соединить в одном кино», — передает слова певца корреспондент NEWS.ru.

На премии МУЗ-ТВ Киркоров удостоился награды в номинации «Лучшая коллаборация» — за дуэт «Королева» с певицей Люсей Чеботиной.

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская вернулась на сцену после скандала из-за «голой» вечеринки — она стала одной из ведущих премии канала МУЗ-ТВ. На красной ковровой дорожке исполнительница появилась в черном мини-платье с пышными рукавами и в туфлях на высоких каблуках, хотя ранее обещала одеться скромно и соответствовать тренду «за 60».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

«Я буду очень скромно одета. Хоть один человек должен соответствовать тренду „за 60“», — говорила она.

Лолита вместе с певицей Инстасамкой взяла награду за лучший кавер на песню «На Титанике».

Также в ходе мероприятия она в шутку заявила, что хочет детей от заслуженного артиста России Димы Билана.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова приехала на премию канала МУЗ-ТВ в карете и сопровождении придворных.

В ходе мероприятия у нее случилась перепалка с ведущим премии, народным артистом России Николаевым Басковым.

Бузова опустилась на сцену в клетке, выполненной в форме сердца, облаченная в сверкающий костюм, и исполнила песню «Верни». Басков сравнил ее с новогодней елкой, а затем намекнул на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, в котором она выступала в Уфе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — пошутил Басков.

В ответ Бузова обиженно заявила, что «хороших ведущих мало осталось». Кроме того, позже в соцсетях исполнительница отметила, что «иногда лучше молчать, даже если ты ведущий и у тебя микрофон».

«Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — высказалась она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. 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Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. 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