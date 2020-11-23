Кети Топурия тайно вышла замуж на последних месяцах беременности

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34-летняя солистка группа «А-Студио» Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Девушка находится на последних месяцах беременности.

Для свадьбы певица выбрала обтягивающую модель платья, которое не скрывало её округлившийся живот. Торжество прошло 20 ноября в узком кругу родных и друзей.

Топурия длительное время скрывала свою вторую беременность. Все лето она опровергала слухи об интересном положении. Фанаты смогли увидеть, что артистка беременна только в новом клипе «А-Студио». Также девушка до последнего момента не рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение. Поклонники артистки были уверены, что свадьба пройдёт после рождения ребёнка, но планы у звёздной пары изменились.

Для девушки, как и для её супруга, это второй брак. Топурия с 7 сентября 2013 года была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым до этого четыре года встречалась. В 2015 году у них родилась дочь Оливия, летом 2017 пара рассталась.

Как писал NEWS.ru, ранее Топурия показала домашнее фото с Деньговым. Девушка была одета в узнике джинсы и облегающую футболку, а её возлюбленный запечатлелся в халате. На руках солистка «А-Студио» держала щенка породы бигль.