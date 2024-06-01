Катя Лель рассказала о своем опыте аскезы Катя Лель заявила, что отказывалась от кофе на два месяца

Фото: NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель призналась корреспонденту NEWS.ru, что ей удалось отказаться от кофе на два месяца. На IV Radio Monte Carlo Golf Cup, организованном «Русской медиагруппой» в Московском городском гольф-клубе в рамках спортивных игр ПМЭФ-24, Лель заявила, что аскеза очень дисциплинирует.

Аскезу брала на кофе, не пила два месяца кофе, для меня это был очень испытательный срок, потому что я очень люблю кофе. А вообще, аскеза — хорошая штука. Она очень дисциплинирует и проверяет на прочность, — сказала она.

Ранее Катя Лель заявила, что пока вообще не готова уходить в монастырь. Исполнительница отметила, что ей есть чем заняться. Кроме того, артистка прокомментировала случаи, когда знаменитости уходят в закрытые учреждения, в том числе в монастыри или рехабы. По ее мнению, если человек в этом нуждается, то это его выбор.

До этого Лель рассказала, что развелась с предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни из-за его измен и пристрастия к выпивке. В эфире программы «Судьба человека» артистка заявила, что экс-супруг перестал чувствовать границы нормы и она решила, что не может оставаться с тем, кто «употребляет лишнее».

Лель призналась, что пьянство близкого человека может трагично закончиться для всех людей рядом. Она отметила, что супруг «терял свое сознание и не понимал, что делает».