«Выпивал и изменял»: Катя Лель рассказала, почему ее брак развалился Лель рассказала, что развелась с мужем из-за его измен и пристрастия к алкоголю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Российская исполнительница Катя Лель рассказала, что развелась с предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни из-за его измен и пристрастия к выпивке. В эфире программы «Судьба человека» артистка заявила, что экс-супруг перестал чувствовать границы нормы и она решила, что не может оставаться с тем, кто «употребляет лишнее».

Я подумала: «Ну достаточно». Ты можешь выпить, но сделать «стоп». А когда этого нет, все может трагично закончиться для всех людей рядом. Человек теряет свое сознание и не понимает что делает, — отметила Лель.

Также исполнительница добавила, что Кузнецов забывал о том, что у него есть жена и ребенок и что нужно вести себя достойно. По словам Лель, бывший муж «играл» с несколькими женщинами под влиянием алкоголя.

Когда человек выпьет больше, чем надо, он может одновременно звонить и «играться» с несколькими женщинами и так далее, забывая о том, что он — мужчина в статусе, женат, есть ребенок, нужно вести себя достойно. Там не было рамок, а зачем мне жить в этих страхах? Поэтому я отпустила, — призналась Лель.

Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. Отмечается, что песня Лель заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В этот список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».