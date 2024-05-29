«Просветление»: Катя Лель рассказала, готова ли она уйти в монастырь Катя Лель рассказала, что не готова уйти в монастырь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Российская певица Катя Лель на светской премьере комедии «Непослушники» заявила, что пока не готова уходить в монастырь. В беседе с корреспондентом NEWS.ru исполнительница отметила, что ей есть чем заняться.

Могла ли я уйти в монастырь? Пока не готова вообще, — сказала Лель.

Кроме того, артистка прокомментировала случаи, когда знаменитости уходят в закрытые учреждения, в том числе в монастыри или рехабы. По ее мнению, если человек в этом нуждается, то это его выбор.

У каждого есть свое просветление, у каждого есть свое время осознанности. Человек в этом нуждается всем своим сердцем и он готов к другой, не мирской жизни, значит, он сделал свой выбор. Я знаю, что я нужна здесь, на этой земле, в своей профессии, чтобы прогрузить сознание людей на новые частоты звука, поэтому мне есть чем заниматься, — подчеркнула певица.

Ранее Лель рассказала, что развелась с предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни из-за его измен и пристрастия к выпивке. В эфире программы «Судьба человека» артистка заявила, что экс-супруг перестал чувствовать границы нормы и она решила, что не может оставаться с тем, кто «употребляет лишнее».

Лель призналась, что пьянство близкого человека может трагично закончиться для всех людей рядом. Она отметила, что супруг «терял свое сознание и не понимал, что делает».