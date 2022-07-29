Кастинг в клип Егора Крида ударил по репутации студентки МГИМО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Егор Крид

Студентка МГИМО нанесла удар по своей репутации, решившись сфотографироваться обнаженной во время кастинга якобы на съемках клипа Егора Крида, передает Telegram-канал «Московские новости». После этого с неизвестных номеров ей стали поступать угрозы слить интимные фото в Сеть.

Студентка зарегистрировалась в специальном приложении, где ей пришло предложение принять участие в одном из кастингов. Девушка ничего не заподозрила, поскольку на аватарке написавшего аккаунта стояло фото молодого человека с Кридом.

На самом кастинге ей предложили раздеться, чтобы удостовериться в идеальной фигуре, и сняли это на видео. Через несколько дней девушке с разных номеров стали поступать угрозы и требования перевести 15 тысяч рублей. Студентка не согласилась, после чего видео начали рассылать ее друзьям во «ВКонтакте».

[Заплатишь] 15 00 рублей, и удалим твои данные. В качестве гарантии будет видео удаления, плюс спросишь у тех, кто платил нам ранее, отстаем ли мы, — говорилось в одном из сообщений.

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