Кастинг-служба «Дома-2» заявила о заморозке проекта

https://static.news.ru/photo/d4ea51b6-712f-11eb-a97a-96000091f725_660.jpg Фото: dom2.ru

Бывшая участница «Дома-2», работающая в службе телепроекта по кастингу, Надежда Ермакова заявила, что возобновление шоу пока не планируется.

Пока не будет запуска, — рассказала Ермакова корреспонденту URA.RU.

Ранее героям телепроекта «Дом-2» сообщили о необходимости выселения с «телестройки». Им нужно освободить территорию и найти новое жильё до 18 февраля. Причиной стал срыв съёмок. Производственная компания не смогла договориться по финансированию с телеканалом СТС Love, куда планировался переезд проекта.

Телеканал ТНТ 18 декабря объявил, что работа над «Домом-2» не будет продолжаться из-за низких рейтингов. С проектом перестали сотрудничать рекламодатели. Планировалось возобновить съёмки в феврале, но этого не произошло.

Как писал NEWS.ru, создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров считает, что продолжение проекта ждёт провал в том случае, если лично он не будет участвовать в разработке проекта. Он уверен, что в шоу нужно менять абсолютно всё, поскольку судьбы старых участников проекта не волнуют зрителей, а смена героев не сможет вернуть интерес к «телестройке».