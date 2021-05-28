Кудрявцева показала смешное видео с дочерью

https://static.news.ru/photo/91d56eb2-bfb1-11eb-a3d9-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagam.com

Российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сторис Instagram-аккаунта смешное видео с двухлетней дочерью Марией. Звезда показала, как ребёнок ест фрукты. Дыня настолько понравилась наследнице, что она попросила добавку.

Ещё будешь? Дочь, ну ты треснешь! — говорит за кадром знаменитая мать.

Ещё один ролик с Машей появился на YouTube-канале «Новости шоу-биза от LL», где она катается на самокате, а вместе с ней гуляют Лера Кудрявцева и отец ребёнка — хоккеист Игорь Макаров. Поклонники звезды постоянно публикуют фото и видео с маленькой Машей. У малышки есть уже несколько фан-клубов.

Накануне певец Сергей Лазарев в Instagram призвал свою бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву снять с него проклятие. После расставания с телеведущей он так и остался холостым. В эфире Первого канала телеведущий Иван Ургант поинтересовался у женщины, почему у исполнителя нет громких публичных романов. Журналистка в штуку заявила, что существуют такие дамы, после которых «у мужчин не складывается никак».

Лазарев старается скрывать ото всех свою личную жизнь. При этом музыкант иногда показывает поклонникам фотографии своих детей. Сейчас музыкант проводит свой отпуск с Никитой и Аней. Редкие снимки с дочкой и сыном он опубликовал в своём Instagram. По слухам, артист воспользовался услугами суррогатного материнства.