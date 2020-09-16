Канье Уэст выложил в Twitter фотографию с Путиным

https://static.news.ru/photo/5ffbc93e-f821-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст, который в 2020 году заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США, опубликовал странное сообщение в Twitter. Музыкант разместил фото российского лидера Владимира Путина.

Правило номер один: слушать Ye, — говорится в подписи к снимку.

На фотографии президент РФ стоит в спарринге с бронзовым призёром ЧП по дзюдо 2014 года Мусой Могушковым. Кадр был сделан в 2016 году. Тогда политик встретился и потренировался с членами сборной команды РФ по дзюдо.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Однако подписчики Уэста не поняли, что он хотел сказать этой публикацией. Многие решили, что у него опять начались проблемы с психическим здоровьем.

Как писал NEWS.ru, светская львица Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Она отметила, что не будет начинать бракоразводный процесс, пока состояние супруга, о биполярном расстройстве которого Ким на днях рассказала, не стабилизируется.