Кайли Миноуг выпустила вино в честь дня рождения

https://static.news.ru/photo/4159cea2-a0df-11ea-a6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kylieminoguewines.com

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг запустила в продажу собственную марку розового вина.

Произведённый во Франции алкогольный напиток можно приобрести в британских супермаркетах Tesco, бутылка обойдётся в £9, передаёт Sky News.

Артистка, которой 28 мая исполнилось 52 года, рассказала, что на разработку напитка ушло два года. По словам Миноуг, она намерена ещё больше погрузиться в сферу винопроизводства.

После нескольких лет поиска подходящего партнёра у меня появилось собственное розе, но я, по сути, новичок в этой области, — поделилась певица.

Как писал NEWS.ru, Кайли Миноуг встречается с креативным директором GQ Полом Соломонсом. Мужчина приобрёл для возлюбленной кольцо с изумрудом.