Кайли Миноуг выпустила вино в честь дня рождения

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг запустила в продажу собственную марку розового вина.
Произведённый во Франции алкогольный напиток можно приобрести в британских супермаркетах Tesco, бутылка обойдётся в £9,
Артистка, которой 28 мая исполнилось 52 года, рассказала, что на разработку напитка ушло два года. По словам Миноуг, она намерена ещё больше погрузиться в сферу винопроизводства.
После нескольких лет поиска подходящего партнёра у меня появилось собственное розе, но я, по сути, новичок в этой области, — поделилась певица.
Как писал NEWS.ru, Кайли Миноуг встречается с креативным директором GQ Полом Соломонсом. Мужчина приобрёл для возлюбленной кольцо с изумрудом.
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