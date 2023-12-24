Извинения Ивлеевой, долги Киркорова, арест Vacio: итоги «голой» вечеринки Baza: долги Филиппа Киркорова за месяц выросли в два раза

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря прошла «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая обернулась скандалом. В чем причина, какие последствия для участников мероприятия?

Кто из звезд шоу-бизнеса был на «голой» вечеринке

Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, телеведущая Алена Водонаева и блогер Мария Миногарова.

Кто осудил «голую» вечеринку

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала вечеринку Анастасии Ивлеевой циничной. По ее словам, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, россиянам нужно бойкотировать посетивших мероприятие артистов.

«Я доволен, что общественность осудила подобное поведение звезд. Эти люди и так в последнее время не являются идеалами и кумирами, и эти действия еще больше отворачивают от них общество. И в какой-то момент чаша терпения наших граждан переполнится. Я говорю о терпении, потому что часть россиян платит деньги этим звездам за концерты и другие мероприятия. Должно созреть общественное мнение, когда сами граждане начнут объявлять этим артистам бойкот. Тогда произойдет оздоровление общества», — прокомментировал он NEWS.ru.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников вечеринки. Соответствующее письмо он направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ.

Певица Анастасия Сланевская (Слава) назвала «голую» вечеринку Ивлеевой «срамотой».

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Как отреагировала Ивлеева

Сначала Анастасия Ивлеева заявила, что рада тому, что ее вечеринка вызвала резонанс. Однако сегодня, 24 декабря, она опубликовала в соцсетях видеоособщение с извинениями и сообщила, что отправит выручку с продажи билетов на мероприятие на благотворительность.

«Это было крайне неуместно. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями», — сказала блогер.

Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Кого арестовали после «голой» вечеринки

После мероприятия к ответственности привлекли рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях. Лефортовский суд Москвы оштрафовал его на 200 тысяч рублей и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: t.me/moscowcourts Vacio

Почему Киркороа хотят лишить звания народного артиста, что известно о его долгах

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, в частности Киркорова.

«Ведь у многих участников этой свальной вечеринки дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети, как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада», — заявила артистка.

Telegram-канал Baza сообщил, что у Киркорова растут долги: месяц назад задолженность поп-короля составляла 5,5 млн рублей, а после «голой» вечеринки он должен уже 12 млн рублей.

Читайте также:

Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку. Что она пообещала россиянам?

Коц ответил на извинения Ивлеевой стихами Маяковского

«Стоит задуматься»: почему вечеринка Ивлеевой может привести к революции